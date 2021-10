7 Ottobre 2021 11:01

Dopo le forti piogge di ieri sera, allagamenti nella notte a Reggio Calabria: disagi soprattutto nella zona Sud, ma questa mattina è tornato a splendere il sole

Una nottata movimentata, anche se questa mattina è tornato a splendere il sole pur con un netto abbassamento delle temperature (+18°C). Con i 31mm di pioggia fatti registrare ieri, Reggio Calabria ha subito diversi allagamenti questa notte, come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo. Le precipitazioni si sono intensificate dopo le 22 di ieri sera, soprattutto nella zona Sud della città, in cui non sono mancati i disagi.