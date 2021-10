Allerta Meteo: maltempo in Calabria, l’allarme rosso declassata a giallo

30 Ottobre 2021 17:06

Maltempo: l’allerta meteo rossa prevista per oggi in Calabria è stata declassata a gialla

Buone notizie per quanto riguarda il maltempo in Calabria: la protezione civile ha declassato l’allerta rossa in gialla. Nel bollettino si sottolinea che “per la giornata di oggi, si prevedono ancora “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e frequente attività elettrica. Si prevedono venti da forti a burrasca, in prevalenza dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”.