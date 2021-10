Maltempo, Catania: il peggio è passato! Riaprono negozi, cimiteri e torna attivo il traffico ferroviario con Siracusa

30 Ottobre 2021 12:24

L’ordinanza del sindaco Salvo Pugliese, che dà il via alla graduale ripartenza visto il netto miglioramento delle condizioni meteo. La città etnea è stata tra quelle che ha subito maggiormente le criticità dell’uragano mediterraneo “Apollo”

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia sud-orientale, Catania sta finalmente ripartendo. Ha ripreso, infatti, gradualmente il traffico ferroviario sulla linea Catania-Siracusa. Previsti ancora alcuni disagi con cancellazioni e variazioni. Il primo treno a percorrere la tratta questa mattina è stato il Regionale 5507, in partenza da Catania alle 10:50 verso Siracusa. Sulle linee Siracusa-Gela-Canicattì e Catania-Caltagirone la circolazione resta sospesa fino a nuovo avviso a causa del peggioramento delle condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato il danneggiamento dell’infrastruttura e degli impianti di circolazione ferroviaria. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità delle linee. Garantito il servizio ferroviario sulla tratta Catania-Bicocca-Caltanissetta.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, alla luce proprio del netto miglioramento delle condizioni meteo, con un’ordinanza a effetto immediato ha appena disposto la revoca dell’ordinanza emanata ieri d’intesa con il comitato prefettizio per l’emergenza, nella parte che riguarda l’apertura posticipata degli esercizi commerciali che, pertanto, potranno aprire al pubblico già in mattinata, compatibilmente con le necessità organizzative di ciascun esercizio commerciale. Alle 14, inoltre, riaprirà anche il cimitero.

Maltempo, riaperte le Statali 194 e 114 in Sicilia

Riaperte al traffico le statali 194 ‘Ragusana’ e 114 ‘Orientale Sicula’ che ieri erano state chiuse per allagamenti dovuti al maltempo in Sicilia orientale. Anas ha terminato gli interventi di messa in sicurezza e ha riaperto le due arterie al traffico questa mattina. In particolare, il transito è tornato regolare sui primi 700 metri della Statale 194, a Catania, e sulla Statale 114 all’altezza di Augusta (Siracusa). Rimangono chiusi, invece, i primi 150 metri della strada statale 116 ‘Randazzo – Capo d’Orlando’, nei pressi del ponte Alcantara, nel Catanese, per danneggiamento di parte del parapetto del ponte. Chiuso anche il tratto della Statale 191 ‘Di Pietraperzia0, tra Barrafranca (Enna) e Mazzarino (Caltanissetta).