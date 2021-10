Violento maltempo in Sicilia: coppia dispersa a Scordia, trovata la prima vittima [VIDEO]

25 Ottobre 2021 12:07

Violento maltempo in Sicilia, si registra la prima vittima provocata dal Ciclone Mediterraneo

È stato trovato senza vita l’uomo di 67 anni disperso da ieri nelle campagne di Scordia, in provincia di Catania, su cui si è abbattuta una violenta ondata di maltempo. L’uomo era in un agrumeto distante dal luogo nel quale era erano stati visti l’ultima volta, in contrada Ogliastra. Sono ancora in corso le ricerche della donna. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Catania. A fare scattare l’allarme è stato un uomo rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume di acqua e fango in strada. Ai vigili del fuoco che lo hanno soccorso ha detto di avere visto una coppia su una Ford Fiesta che, scesa dall’auto, sarebbe stata travolta dalla furia dell’acqua.