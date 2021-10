Maltempo a Messina, la Prefettura: “graduale miglioramento delle condizioni meteo”

30 Ottobre 2021 13:58

“L’attività di monitoraggio coordinata dalla Prefettura proseguirà anche nella giornata di oggi, fino al completo superamento dello stato di allerta”, è quanto si legge in una nota firmata dall’Assessore Dafne Musolino

Sono proseguite per tutta la notte appena trascorsa, ed ancora proseguono nella mattinata odierna, le attività di monitoraggio del territorio dell’intera provincia posto in essere da tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, con il coordinamento della Prefettura di Messina. Come appreso in una nota stampa, “l’impegno, che si protrae dal pomeriggio di giovedì 28 ottobre quando è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi e la relativa Unità di crisi presso la Sala operativa della Prefettura di Messina, è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi a causa degli eventi meteorologici avversi preannunciati per questi giorni anche nella nostra provincia”.

L’attività di vigilanza fin quì effettuata dall’Unità di crisi ha evidenziato una situazione di relativa tranquillità in tutta la provincia, non riscontrandosi situazioni di particolare criticità connesse all’allerta meteo per l’uragano mediterraneo che ha colpito la zona sud est della Sicilia: “le previsioni lasciano intravedere un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, ma l’attività di monitoraggio coordinata dalla Prefettura proseguirà anche nella giornata di oggi, fino al completo superamento dello stato di allerta”.