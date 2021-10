Maltempo a Messina, cede un parapetto del ponte Alcantara: chiusa la SS 116

25 Ottobre 2021 11:33

La strada collega la provincia di Messina con quella di Catania. In questo ore chiusa anche la strada statale 194 ‘Ragusana’

Chiusa la strada statale 116 ‘Randazzo Capo D’Orlando’ in provincia di Messina a causa del cedimento del parapetto del ponte Alcantara, nel territorio di Santa Domenica di Vittoria, nel corso delle forti piogge e del maltempo di ieri. Ne dà notizia l’Anas. La strada collega diversi centri del Catanese e del Messinese.

Inoltre, per via dell’esondazione del fiume Simeto, la strada statale 194 ‘Ragusana’ è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Catania. La notizia si apprende anche in questo caso l’Anas, che si trova sul posto con le proprie squadre e le forze dell’ordine. Istituite diverse deviazioni del traffico.