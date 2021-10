M5S: la nuova segreteria di Conte, cinque vicepresidenti. I NOMI

21 Ottobre 2021 19:49

M5S: la nuova segreteria di Conte, cinque vicepresidenti. Non ci sono Appendino e Azzolina

Prende forma l’organizzazione del Movimento 5 Stelle con la presidente di Giuseppe Conte. Sono Paola Taverna, Alessandra Todde, Mario Turco, Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa i cinque vice presidenti scelti dall’ex premier. Restano fuori, invece, l’ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, l’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Conte nell’incontro con i parlamentari ha detto: “non possiamo assolverci, dobbiamo incassare questa lezione e decidere ciò che vogliamo fare, ciò che vogliamo essere e ciò che non vogliamo essere”. “Al ballottaggio – prosegue- abbiamo vinto 12 partite sulle 18 in gara, in cui eravamo protagonisti o da soli o con altre forze politiche. Abbiamo riconfermato quattro sindaci M5S e fra pochi giorni ci saranno i ballottaggi in Sicilia”. “Questa tornata elettorale – sottolinea- è stata segnata dal mancato rinnovo, da parte dei cittadini, della fiducia che in passato ci aveva consentito di amministrare città importanti come Roma e Torino. A Raggi e Appendino va il nostro ringraziamento per l’impegno riposto nel superare i tanti ostacoli che hanno dovuto affrontare”.