M5S: Calenda, ‘sono polverizzati, non esistono più’

8 Ottobre 2021 21:32

Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Il totale delle liste 5 stelle in Italia ha preso meno di noi a Roma. Sono polverizzati, non esistono più, hanno preso in giro i loro elettori in ogni modo possibile e immaginabile, hanno dimostrato di non saper governare niente, dovunque hanno governato hanno perso”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tg2 Post.