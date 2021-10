Messina, l’ultima baracca del terremoto del 1908 diventerà un museo: la sua storia raccontata al ministro Carfagna

1 Ottobre 2021 17:08

L’ultima baracca rimasta fra quelle assegnate dopo il terremoto del 1908 diventerà un museo: la storia della struttura, legata alla famiglia Scimone, raccontata dalla signora Pinella al ministro Carfagna

“I nonni di mia mamma hanno avuto l’assegnazione di questa baracca dopo il terremoto del 1908 e tre generazioni hanno vissuto in questo ambiente. Poi alcuni parenti sono morti e i figli dei bisnonni sono andati in America e Argentina. L’ultima che ha abitato qui è stata mia zia Lisa“. La storia di una baracca, una casa, un luogo ricco di ricordi che ha dato un rifugio a 3 generazioni dopo la violenta distruzione portata dal terremoto del 1908. A raccontarla è Pinella Scimone che, insieme alla madre Letteria Donato, ha accolto oggi il ministro del Sud Mara Carfagna e le ha mostrato la baracca dove hanno abitato i bisnonni, l’unica rimasta post terremoto del 1908 a Messina. La baracca oggi diventerà un museo per non dimenticare ciò che è stato. “Mio padre lo ha comunque custodito questo alloggio anche se non vi ha abitato nessuno da 26 anni. Siamo molto orgogliosi il ministro ha detto che si realizzerà qui un museo e lo trovo giusto per non perdere la memoria di quello che è stato“, ha concluso la Scimone.