Locri, carenza di aule all’Istituto Mazzini: sciopero ad oltranza degli studenti, la nota

17 Ottobre 2021 12:29

I rappresentanti comunicano che in data 18/10/2021 gli studenti manifesteranno nel cortile della scuola

Gravi disagi per gli studenti del Liceo delle scienze umane e linguistico “Mazzini” di Locri. L’istituto è caratterizzato dalla carenza di aule che, da alcuni anni, dimostrano di essere in numero insufficiente a coprire il fabbisogno delle classi attivate. Nonostante le comunicazioni effettuate nei mesi di giugno, agosto e settembre, con le quali veniva segnalato per l’ennesima volta alla Città Metropolitana l’annoso problema che non permetteva il regolare inizio dell’anno scolastico, nulla ancora è stato risolto. “La sottoscritta, Troiolo Federica, rappresentante d’istituto degli studenti, comunica che, a seguito della manifestazione di venerdì 15/10/2021, per la carenza di aule, gli studenti hanno deciso di proseguire lo sciopero ad oltranza. In data 18/10/2021, gli studenti manifesteranno nel cortile della scuola”, si legge in una nota che annuncia la prosecuzione dello sciopero.