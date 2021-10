Lo stilista reggino Antonino Cedro al Festival del Cinema di Roma

21 Ottobre 2021 14:26

Il reggino Antonino Cedro ritorna sul Red Carpet, questa volta quello del Cinema di Roma. Al suo fianco la modella Elena Cama, già con lui alla Mostra di Venezia

Dopo il successo del palcoscenico Internazionale di Venezia, Antonino Cedro ritorna sul Red Carpet, questa volta quello del Cinema di Roma. Al suo fianco di nuovo la modella Elena Cama. già con lui alla Mostra di Venezia. Al festival un abito dedicato alle donne ispirato alle attici Italiane, un abito interamente ricamato a mano con pizzo e frange che Antonino ha realizzato insieme al suo staff nel suo atelier sito a Gioia Tauro. “Il red carpet del Cinema di Roma si colora di made in Italy. Sono orgoglioso di portare ancora una volta in un evento così importante, la bellezza– dichiara Antonino-. Questo è l’inizio di tanti progetti e tante realizzazioni”. Prossimante vedremo Antonino in un nuovo progetto, insieme all’attrice Raffaella di Caprio e presto scopriremo la nuova collezione sposa 2023 che con attenzione meticolosa sta preparando. “I progetti per il 2022 si fanno sempre più consistenti – continua Antonino- presto potrò parlarne, questa serata rappresenta un traguardo professionale, ma anche di gioia”.