L’intelligenza artificiale “made in Calabria” sbarca a Dubai: la startup calabrese Revelis è presente al “Gitex Future Stars” 2021

9 Ottobre 2021 20:03

Tra le iniziative promosse nell’ambito di EXPO Dubai 2020, il GITEX Technology Week è l’evento tecnologico più grande ed importante della regione che attrae pubblico specializzato proveniente da tutto il mondo. All’interno di GITEX Technology Week si svolge “Gitex Future Stars” dal 17 al 20 Ottobre, dedicata alle startup e PMI innovative del settore ICT – Internet of Things, AI, Big Data, Cloud Computing, realtà virtuale ed aumentata e Cyber Security, Smart Cities, Smart Mobility e Agritech. Sara’ inoltre presente una sezione dedicata alle startup della creative economy nei settori fashion tech, art tech, sport tech, music tech. La Calabria sarà rappresentata in questo prestigioso evento dalla startup Revelis specializzata nella realizzazione di soluzioni software di intelligenza artificiale. L’expo di Dubai promuove il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità mondiale definiti dall’ONU: coerentemente con questa visione, Revelis, capitanata dal CEO Salvatore Iiritano, presenterà nell’ambito del Gitex Future Stars diverse piattaforme di ultima generazione che rendono possibile il monitoraggio delle risorse naturali, la tutela della salute e lo sviluppo economico nei contesti delle smart city e delle industrie 4.0. In particolare, la startup calabrese proporrà sul mercato internazionale la piattaforma Hydrocontrol, per il monitoraggio dei consumi d’acqua e l’individuazione di perdite sulla rete idrica, il sistema MAITAN, per il monitoraggio dei target antropici e naturali, la soluzione ai-guard, per il monitoraggio in tempo reale dell’osservanza delle misure di sicurezza contro la diffusione del COVID-19, ed infine la piattaforma di manutenzione predittiva RAISE PreMap, che consente l’individuazione precoce di guasti negli impianti civili ed industriali, introducendo importanti ottimizzazioni di costi ed una drastica riduzione dei fermi impianto. Gli importanti traguardi che Revelis sta raggiungendo sul mercato sono il frutto di un mix di creatività, impegno e passione, ed anche dell’uso virtuoso dei finanziamenti pubblici all’innovazione: infatti, le tecnologie MAITAN e RAISE PreMaP sono il risultato di progetti di Ricerca e Sviluppo condotti da Revelis e finanziati nell’ambito del POR Calabria 2014-2021, mentre la piattaforma Hydrocontrol nasce dalla collaborazione con il Polo di Innovazione ICT Pitagora. Il GITEX Technology Week, che giunge alla sua 41esima edizione, attira ogni anno importanti attori provenienti dall’area MENA, dall’Europa e dall’Africa e permette di incontrare partecipanti da oltre 100 paesi, ascoltare i migliori guru tecnologici del mondo parlare dal vivo, partecipare al concorso Supernova Challenge ed interagire con investitori e VC attivi.