Rai: Linea Verde in Calabria alla scoperta dell’antica gastronomia

22 Ottobre 2021 13:51

Linea Verde sarà in Calabria per la puntata in onda domenica 24 ottobre alle 12.20 su Rai1

Influenze greche, albanesi, romane e spagnole, la Calabria è una terra ricca di gastronomia e non solo. Linea Verde, il noto programma di Rai1 sarà in Calabria domenica 24 ottobre alle 12.20. La cucina calabrese è riservata, schiva, quasi segreta ed è sullo svelamento di questo segreto che si stanno ripopolando molti borghi, ricchi di storia e arte, abbandonati nel tempo, ma ancora in grado di offrire lavoro e reddito proprio ripartendo da prodotti agricoli unici del territorio. Come nel caso di Diamante e del peperoncino, il prodotto tipico della Calabria. Beppe Convertini e Peppone Calabrese, a bordo di una vecchia Bianchina, andranno lungo la costa alla scoperta dei borghi che si stanno ripopolando grazie ad un prodotto della terra finora segreto e finalmente svelato al mondo, come nel caso di Longobardi e della melanzana Violetta De.Co.