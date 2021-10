Pallacanestro Viola, Lievito è il nuovo Top Sponsor del club neroarancio

16 Ottobre 2021 10:56

La Pallacanestro Viola comunica il nuovo accordo di sponsorizzazione con il noto locale “Lievito” di Reggio Calabria

Pallacanestro Viola e Lievito comunicano l’accordo di sponsorizzazione che vedrà il noto locale reggino sulla maglia della Viola nella stagione sportiva 2021-2022. Lievito, nato a Reggio nel novembre del 2014 è pizze con lievito madre e birre artigianali di qualità, è il locale che sfugge ai consueti schemi delle classiche pizzerie e birrerie, il luogo che coniuga un concetto di ristorazione ad un’identità ben precisa.

Lievito sposa l’innovazione senza lasciar indietro la tradizione, la ricerca senza mai trascurare la semplicità e le cose buone senza dimenticare il territorio. Rocco, Francesco e Domenico coadiuvati dal loro staff sono la squadra che con il culto della qualità e con la passione per la cura dei particolari accolgono la clientela con l’alchimia della pizza perfetta e le migliori birre artigianali.

La pizza di Lievito nata dall’innesco naturale del lievito madre e non è mai affidata al caso: un team di specialisti ne cura l’abbinamento degli ingredienti, il bilanciamento dei gusti e la ricerca continua di materie prime genuine e di stagione. Il personale di Lievito vi aspetta ed è sempre pronto a consigliarvi e guidarvi nella scelta della pizza e della birra giusta e nel servirvi il frutto dello straordinario lavoro di un locale affidabile per caratteristica e fuori dagli schemi per convenzione. Prenota, ordina online, utilizza l’App Lievito. Lievito vi aspetta a Reggio Calabria e Messina e da oggi sulla maglia della Viola.