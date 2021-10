29 Ottobre 2021 11:54

Legge Zan, domani manifestazione a Piazza Camagna a Reggio Calabria: “reagiamo a una politica insufficiente e mediocre”

“A seguito della votazione avvenuta ieri in Senato, che ha interrotto l’iter legislativo del ddl contro l’omotransfobia, il movimento lgbtqi+ sta organizzando diverse manifestazioni di protesta in altrettante piazze italiane. A Reggio Calabria scenderemo in piazza sabato 30 ottobre alle ore 16,00 presso Piazza Camagna”. E’ quanto scrivono in una nota l’Arcigay Reggio Calabria e Agedo Rc. “Reagiamo a una politica insufficiente e mediocre, alla bocciatura accolta tra applausi e urla da stadio, una vergogna per l’Italia. E protestiamo contro un Parlamento che alleva e protegge odiatori, violenti, assassini. Il voto di ieri ha messo in evidenza il fallimento di un’intera classe politica incapace di rispondere alle istanze di una grande parte di Paese. Le associazioni che vogliono aderire o partecipare possono inviare una mail a reggiocalabria@arcigay.it oppure a agedo.rc@gmail.com”, conclude.