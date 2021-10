Le Ricette di StrettoWeb – Tonnetti Alletterati alla mediterranea

6 Ottobre 2021 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei tonnetti Alletterati alla mediterranea

Facili e veloci da preparare i tonnetti alletterati sono un secondo ricco di gusto che racchiude i tipici sapori mediterranei. Pesci poveri ma appartenenti al 1° gruppo fondamentale degli alimenti in quanto fonte di proteine ad alto valore biologico, vitamine del gruppo D e minerali quali ferro, fosforo e iodio sono simili per le caratteristiche nutrizionali al pesce azzurro.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 2 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

2 tonnetti alletterati

Pomodorini pachino

Capperi

Olive verdi

1 spicchio d’aglio

1 rametto di origano

1 ciuffo di prezzemolo

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Lavate i pomodorini e tagliateli a metà, fateli rosolare in padella con olio ed uno spicchio d’aglio per 5 minuti. Aggiungete l’origano, il prezzemolo tritato, le olive, i capperi dissalati ed un pizzico di sale e proseguite la cottura per 5 minuti. Dopo aver eliminato le interiora unite in padella i tonnetti Alletterati e cuoceteli 15 minuti per ciascun lato. Spinateli e serviteli subito.

Conservazione

I tonnetti Alletterati si conservano in frigo 1-2 giorni.

Curiosità e benefici del tonnetto Alletterato

Pescato nel Mediterraneo, in particolare fra Calabria, Sicilia e Puglia durante la stagione autunnale quando si avvicina alla costa alla ricerca di branchi di sarde ed alici, il tonnetto “Alletterato” prende il nome dai disegni neri raffigurati sul dorso e simili a lettere e simboli, ha dimensioni più ridotte del tonno ed il suo consumo va incoraggiato grazie ad una pesca sostenibile. Come il tonno si presta alle più svariate preparazioni come il ragù di pesce con cui condire la pasta, ai ferri, gratinato con pangrattato, capperi ed origano ed anche in forno con patate e rosmarino.

Consiglio della zia

Una squisita variante sono i tonnetti alletterati in agrodolce con cipolla rossa di Tropea IGP.