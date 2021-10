Le Ricette di StrettoWeb – Peperoncini tondi ripieni

28 Ottobre 2021 18:34

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei peperoncini tondi ripieni

Gustosi, piccanti e farciti con un ripieno cremoso di tonno, capperi ed alici i peperoncini tondi sott’olio sono una delle più tipiche conserve calabresi. Squisiti come antipasto accompagnati spesso da altre conserve, salumi, formaggi locali e bruschette al pomodoro i peperoncini tondi sono meno piccanti di altri peperoncini calabresi e racchiudono i sapori della cucina casereccia.

Difficoltà: facile

Preparazione: 40 minuti + 5/10 ore per far asciugare i peperoncini

Cottura: 3 minuti + 50 minuti di bollitura dei barattoli

Porzioni: 2 vasetti da 1 L

Costo: basso

INGREDIENTI

500 gr. di peperoncini tondi calabresi

100 gr. di tonno sott’olio

20 gr. di capperi sotto sale

20 gr. di alici sott’olio

Olio extravergine di oliva

250 ml di vino bianco

250 ml di aceto di vino bianco

2 foglie di alloro ed origano

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Con i guanti monouso lavate i peperoncini, eliminate il picciolo e svuotateli utilizzando la punta di un coltello. Versate il vino bianco e l’aceto in una pentola, aggiungete le foglie di alloro, l’origano ed il sale e fate sbollentare i peperoncini per due o tre minuti; scolateli e fateli asciugare capovolti su un panno di cotone per dieci ore. Al termine del tempo indicato sminuzzate le alici ed i capperi dissalati, uniteli al tonno sgocciolato e frullate tutto col mixer. Farcite i peperoncini col composto ottenuto, sterilizzate un barattolo di vetro facendolo bollire per almeno 30 minuti e quando sarà perfettamente asciutto riempitelo con i peperoncini. Aggiungete l’olio fino a coprirli lasciando 1 cm di spazio dal bordo. Chiudete il barattolo ed avvolgetelo in un telo di cotone, immergetelo in una pentola con acqua e portatela ad ebollizione per 20 minuti.

Conservazione

I peperoncini ripieni sott’olio si conservano nei barattoli per 3 mesi. Dopo l’apertura possono rimanere in frigo per 2-3 giorni al massimo.

Curiosità e benefici dei peperoncini tondi sott’olio calabresi

Molte sono le tipologie di peperoncini calabresi con colori, forme e gradi di piccantezza diversi ma tutti accomunati da preziosi nutraceutici. Una piccantezza moderata e non invasiva caratterizza quelli tondi detti anche “ciliegia”: versatili in cucina danno un tocco di piccantezza senza alterare i sapori, si utilizzano per realizzare creme e salse piccanti ma il più classico impiego è senz’altro col ripieno di tonno, capperi ed alici. Una tradizione antichissima quella delle conserve calabresi le cui origini risalgono ai tempi della Magna Grecia quando c’era l’usanza di trasformare gli ortaggi freschi in squisiti alimenti dalla lunga conservazione. Oggi in Calabria i famosi “buccacci” racchiudono ancora pomodori sott’olio, melanzane, zucchine, peperoncini ripieni, funghi, olive o la squisita “bomba calabrese”, una salsa piccante a base di ortaggi e peperoncino detta anche “piccantino”. I prodotti calabresi genuini e dal sapore unico rispecchiano una tradizione antica ed amata in tutto il mondo.

Consiglio della zia

I peperoncini tondi ripieni di patate e formaggio sono farciti con patate schiacciate ed emmenthal e gratinati in forno.