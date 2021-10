Le Ricette di StrettoWeb – Patate ‘mpacchiuse

12 Ottobre 2021 11:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle patate ‘mpacchiuse

Tipica ricetta calabrese ricca di sapore le patate ’mpacchiuse devono il nome al fatto che a fine cottura restano ben amalgamate ed “appiccicate” fra loro. Morbide dentro e croccanti fuori sono accostate alla cipolla rossa di Tropea IGP che con la sua dolcezza rende squisito ogni piatto.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 35 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 Kg di patate della Sila IGP

250 gr. di cipolle rosse di Tropea IGP

Peperoncino rosso calabrese

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Sbucciate le patate, tagliatele a fette di 1/2 cm e fate lo stesso con le cipolle. Versate l’olio in una padella, fatelo riscaldare ed unite le patate ed un pizzico di sale. Coprite col coperchio e fatele cuocere per circa 10 minuti senza mescolare. Aggiungete le cipolle ed il peperoncino e proseguite la cottura per 20 minuti col coperchio muovendole qualche volta per non farle attaccare. Togliete il coperchio e continuate la cottura per 5 minuti ancora. Servitele subito.

Conservazione

Le patate ‘mpacchiuse si conservano in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici delle patate della Sila IGP

Originarie dell’America e giunte in Spagna e poi in Italia le patate sono diventate da subito un ingrediente molto utilizzato grazie al perfetto adattamento climatico. Un esempio sono le nostre patate della Sila IGP, prodotto dalle caratteristiche organolettiche uniche come una percentuale di amido superiore alla media che le rende nutrienti e gustose. Adatte per qualunque preparazione sono asciutte, corpose e perfette per la frittura perché assorbono poco olio e restano croccanti. Il più classico abbinamento delle patate è con le cipolle rosse di Tropea IGP note a tutti per le proprietà benefiche dovute alle antocianine che donano pure il colore rosso acceso.

Consiglio della zia

Le patate ‘mpacchiuse si abbinano perfettamente anche ai peperoni, ai funghi porcini ed alla pancetta calabrese.