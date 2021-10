Le Ricette di StrettoWeb – Pasta al fuoco

9 Ottobre 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della pasta al fuoco

Squisito primo piatto tipico delle Isole Eolie molto diffuso in Calabria ed in Sicilia la pasta al fuoco è una ricetta golosa e semplice da eseguire. I pomodorini datterini, infatti, marinati in olio extravergine di oliva con aglio, basilico, peperoncino e ricotta salata sono un condimento eccezionale per gli spaghetti!

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 10 minuti + 20 di marinatura

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di spaghetti

500 gr. di pomodorini datterini

200 gr. di ricotta salata infornata

2 spicchi d’aglio

1 rametto di basilico

Olio extravergine di oliva e sale

Peperoncino calabrese

Preparazione

Lavate e tagliate i pomodorini a metà, affettate il peperoncino e sminuzzate il basilico. Grattugiate la ricotta salata e versate in una pirofila l’olio extravergine di oliva in cui marinare gli ingredienti. Immergete quindi gli spicchi d’aglio, il peperoncino, i pomodorini ed il basilico. Unite anche un pizzico di sale ed una spolverata di ricotta salata e mescolate bene. Fate marinare gli ingredienti per 20-30 minuti e nel frattempo cuocete gli spaghetti. Eliminate l’aglio prima di condire la pasta e completate con la ricotta salata grattugiata.

Conservazione

La pasta al fuoco si conserva in frigo 1-2 giorni.

Curiosità e benefici della pasta al fuoco

”Le isole del fuoco e del vento”, come viene definito l’arcipelago delle Isole Eolie, sono sette isole di origine vulcanica, caratterizzate da una natura selvaggia e da un mare cristallino riconosciute dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità. In origine vulcani sottomarini queste isole vennero alla luce circa 2 milioni di anni fa a causa di emissioni di lava tanto ingenti da raggiungere il livello del mare. Chiamate “Eolie” perché i Greci credevano fossero la dimora del dio dei venti Eolo sono caratterizzate da una cucina tipica genuina, ricca di profumi e sapori mediterranei e fortemente radicata al territorio esattamente come quella calabrese. Le ricette eoliane, come la pasta al fuoco, racchiudono gli squisiti prodotti locali e le erbe aromatiche che regalano fragranze eccezionali.

Consiglio della zia

Per rendere più gustosa la marinatura utilizzate pomodorini maturi.