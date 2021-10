Le Ricette di StrettoWeb – Cipolle gratinate con ‘nduja

18 Ottobre 2021 18:16

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle cipolle gratinate con ‘nduja

Pronte in poco tempo le cipolle gratinate sono un contorno colorato e sfizioso che ricorda immediatamente la Calabria ed i suoi sapori! La dolcezza delle cipolle bianche, la gratinatura croccante ed il gusto acceso ed avvolgente della ‘nduja di Spilinga rendono speciale questa ricetta. La ‘nduja, simbolo della cucina povera contadina, è un insaccato versatile di cui basta un briciolo per trasformare qualunque piatto!

Difficoltà: facile

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 kg di cipolle bianche

Pangrattato q.b.

Parmigiano q.b.

1 ciuffo di prezzemolo

30 gr. di ‘nduja di Spilinga DOP

Olio extravergine di oliva, sale, pepe ed origano

Preparazione

Private le cipolle delle estremità, sbucciatele e sbollentatele in acqua salata per farle ammorbidire leggermente prima di sistemarle su una teglia. Preparate il composto per ricoprirle versando in una ciotola il pangrattato, il parmigiano, il prezzemolo tritato ed un pizzico di sale, pepe ed origano. Versate un filo d’olio ed amalgamate bene tutto. Svuotate leggermente le cipolle con la punta di un coltello, rivestitele col pangrattato aromatizzato e completate con un pizzico di ‘nduja su ciascuna. Versate un filo d’olio ed infornatele a 180 gradi per 30 minuti.

Conservazione

Le cipolle gratinate si conservano in frigo per 2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici di questo piatto

Considerate un rimedio naturale le cipolle bianche, come quelle rosse o dorate, hanno effetti salutari sull’apparato cardio-circolatorio e racchiudono preziosi nutraceutici, infatti, oltre ad essere un’ottima fonte di potassio, ferro e vitamine sono antinfiammatorie, antibiotiche, depurative, diuretiche ed antiossidanti ed il loro consumo migliora l’ipertensione e riduce i livelli di colesterolo e di zuccheri nel sangue. Fra i bulbi più usati nella cucina di tutti i paesi del mondo le cipolle hanno un gusto particolare che dona sapore ed esalta gli altri ingredienti, sono usate come base per minestre, minestroni, risotti, sughi, carni ed insalate o per piatti che le vedono protagoniste come la zuppa di cipolle, la frittata di cipolle o le cipolle al forno ripiene. La panatura dorata ed un pizzico di ‘nduja caratterizzano le cipolle gratinate: squisito insaccato a base di carne di maiale e peperoncino piccante realizzato a Spilinga e contraddistinto dal marchio DOP la ‘nduja è il simbolo della Calabria nel mondo. Le sue origini sono incerte, infatti, se per alcuni sono spagnole altri sostengono la provenienza di questo insaccato morbido da un salame francese detto “andouille” arrivato in Italia nel 1800. La cosa certa è che per realizzare la ‘nduja si utilizzavano anche le parti meno pregiate del maiale di cui in passato “non si buttava via niente”!

Consiglio della zia

Squisite le cipolle ripiene di salsiccia: la loro farcitura si realizza con un composto di salsiccia sbriciolata, pangrattato, parmigiano grattugiato, un uovo e del prezzemolo tritato.