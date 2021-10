18 Ottobre 2021 21:24

Le precisazioni di Marcus Friedrich, responsabile Area Europea di Unimorfe International: “ci teniamo a precisare che non vi è alcuna corrispondenza con la società CS Unimorfe International University srl di Roma”

Marcus Friedrich responsabile Area Europea di Unimorfe International ente estero intende fare delle precisazioni: “innanzitutto il nostro ente ha sede in Gran Bretagna e non a Cipro , non risulta essere agenzia che effettua riconoscimenti , non ha accordi con MUR italiano né rientra nella giurisdizione e competenza italiana . Unimorfe in Italia ha avuto due sedidi rappresentanza a Roma e a Milano poco prima del Covid per poi prediligere i contatti a mezzo mail o via Skype. Possiede convenzioni con diversi Atenei esteri riconosciuti ed il Presidente Charles Robbins ha nominato per gli anni 2019 , 2020 e primi sei mesi del 2021 come referente italiana solo esclusivamente per la gestione dei rapporti con enti convenzionati e istituzioni la dottoressa Maria Saveria Modaffari , la quale ha terminato il suo mandato in maniera egregia di referente a giugno 2021. Ci teniamo a precisare che non vi è alcuna corrispondenza con la società CS Unimorfe International University srl di Roma la quale risulta inattiva e non operativa e soprattutto non rilascia alcun titolo di studio , né mai ha operato in Italia. Infine ogni iscritto ufficiale è presente nei nostri database di proprietà esclusiva di Unimorfe e detenuti alla sede centrale ed ogni titolo è stato spedito direttamente dalla sede estera . Pertanto ci discostano da qualunque altro ente che rilascia titoli ” stampificio ” e comunichiamo dunque che sono state presentate varie denunce anche sulla base di alcune note pubblicate da alcune USR anche a firma di qualche dirigente MUR dove vengono menzionate delle cose alquanto assurde non corrispondenti al nostro ente e pertanto dimostrano che vi è una truffa in atto ai danni Unimorfe . Ciò era dovuto per correttezza verso i nostri studenti italiani che ci hanno dato fiducia . Per qualunque segnalazione scriveteci a info@unimorfeinternationaluniversity.education”.