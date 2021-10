Pallacanestro Viola, coach Bolignano: “da Avellino ad Avellino, è cambiato tutto. Decisivo il pubblico” [INTERVISTA]

3 Ottobre 2021 21:39

Prima vittoria stagionale per la Pallacanestro Viola: i neroarancio superano Avellino 75-67. Coach Bolignano analizza il successo ai microfoni di StrettoWeb

Chi ben comincia è a metà dell’opera si dice, ma la stagione è ancora lunga. Partire con il piede giusto però è senza dubbio un buon modo per approcciarsi alla nuova stagione di Serie B e la Pallacanestro Viola ha raccolto una vittoria importante e per nulla scontata. Alla prima con il ritorno del pubblico al PalaCalafiore i neroarancio trionfano 75-67 contro Avellino, la stessa squadra che i reggini hanno affrontato nella serie di Playout della passata stagione che è valsa la salvezza. Per correttezza di cronaca, non proprio la stessa squadra anzi, le stesse squadre. Solo 3 superstiti: Fall e Barrile per Reggio Calabria, Marra per coach Robustelli.

In conferenza stampa, coach Bolignano ha spiegato ai microfoni di StrettoWeb quanto sia cambiata la situazione da ‘Avellino ad Avellino’: “è cambiato tutto. Siamo cambiati noi e anche loro come squadra. Le uniche cose simili sono classe dirigenziale e allenatori. Per il resto, due giocatori noi e uno loro, è cambiato tutto. È stata tutta un’altra partita, un’altra storia. Coach Robustelli l’anno scorso era subentrato in una situazione particolare, quest’anno ha già impostato una squadra tatticamente pronta. Cambiano gli obiettivi: nei Playout c’era tanto in ballo. Il ritorno del pubblico? Sono contento. Volevamo non sfigurare davanti al pubblico, ci tenevamo a ritrovarlo e a portare a casa la prima vittoria davanti ai tifosi“.