Lazzaro, pubblicato l’avviso per la gestione di un chiosco in Piazza delle Medaglie d’Oro

20 Ottobre 2021 15:46

Il Comune di Motta San Giovanni ha pubblicato un avviso per la gestione in piazza delle Medaglie d’Oro, in prossimità dell’area ludica inaugurata nel mese di luglio, di un chiosco in legno da adibire a punto ristoro. L’avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo lucrativo) che dovranno presentare richiesta, utilizzando l’apposita modulistica, entro le ore 13 di venerdì 19 novembre. La durata della concessione sarà di 7 anni e il concessionario sarà tenuto al pagamento di un canone annuo (soggetto ad offerta in aumento in fase di gara per l’assegnazione) di 500 euro. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tecnica (per esempio la manutenzione e la pulizia del parco giochi, della piazza e dei servizi igienici; la pulizia e l’abbellimento delle strade di accesso; l’organizzazione di eventi dedicati ai bambini). Il chiosco (4×3) sarà consegnato al concessionario montato e con tutte le autorizzazioni in materia urbanistica. Sarà compito del concessionario realizzare l’impianto elettrico, l’impianto idrico, curare l’arredo interno ed esterno, seguire le pratiche e l’acquisizione di tutti i nulla osta necessari e previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e di somministrazione di alimenti e bevande, farsi carico del consumo di acqua, di energia elettrica e dello smaltimento dei rifiuti prodotti e raccolti. L’Avviso, con tutta la modulistica, è scaricabile dal sito istituzionale www.comunemottasg.it.