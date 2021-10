Lazzaro, domenica la cerimonia di intitolazione del centro sportivo polivalente al medico e sindaco Bruno Attinà

27 Ottobre 2021 17:12

È in programma domenica prossima, con inizio alle ore 12, la cerimonia di intitolazione del polivalente di Lazzaro all’indimenticato sindaco e medico Bruno Attinà. Da sempre impegnato nel sociale, il dott. Bruno Attinà, oltre ad essere stato il primo a diventare sindaco con il sistema dell’elezione diretta nel 1994, è stato fondatore del Centro Reggino di Solidarietà, presidente dell’Associazione italiana assistenza agli spastici, presidente regionale del sindacato dei medici condotti, parte attiva nell’associazione Italia-URSS, promotore di numerosi progetti volti ad incentivare il progresso culturale e civile di Motta San Giovanni. Sempre attento alle esigenze della collettività, ha incarnato benissimo la figura del medico di famiglia, del medico-amico. Ha lottato accanto ai minatori contro la silicosi, si è impegnato in campo politico e medico riuscendo ad ottenere per loro il giusto riconoscimento alle sofferenze patite in miniera. Primo promotore del progetto di un campo polivalente a Lazzaro, il dott. Bruno Attinà, come medico prima e sindaco dopo, ha sempre creduto che lo sport fosse uno strumento di integrazione e coesione sociale e che il polivalente, oltre ad essere importante come opera pubblica e luogo di sport, potesse essere occasione di crescita per ragazze e ragazzi, futuri cittadini. La cerimonia, nel rispetto della normativa anti Covid-19, prevede l’intervento del sindaco Giovanni Verduci, la scopertura di una targa con la benedizione impartita dal parroco don Domenico Rodà, l’intervento conclusivo della dottoressa Maria Antonietta Attinà.