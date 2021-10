21 Ottobre 2021 15:44

Lavoro: Eutizio Egiziano nel capitale di +Digit, il gruppo entro il 2022 assumerà 600 persone, il manager ne diventa direttore general

+Digit S.r.l., organizzazione leader nell’offerta di soluzioni e servizi volti alla valorizzazione del rapporto tra i brand e gli utenti finali, operante a favore di aziende dei settori Telco, Utility e Finance e che prevede entro il 2022 l’assunzione di circa 600 persone, comunica l’ingresso nel proprio capitale al 50% di Eutizio Egiziano. Il manager entra inoltre nel CdA con il ruolo di Direttore Generale. “L’ingresso di Eutizio Egiziano in +DIGIT – commenta Renato Praticò, Presidente e Amministratore Delegato – segna la direzione verso la quale la nostra realtà aziendale intende muoversi, ossia il voler conseguire la leadership nel settore attraverso manager di talento che abbiano già lasciato un’impronta positiva sul mercato, aprendosi ad un loro pieno coinvolgimento imprenditoriale”. Eutizio Egiziano, 37 anni, vanta un’esperienza manageriale nel mondo del digital marketing e un patrimonio di competenze di primo piano costruito nel BPO (Business Process Outsourcing) a partire dal 2006.

“Con Renato Praticò – dichiara Eutizio Egiziano – condividiamo gli stessi valori e la medesima cultura d’impresa, il che apre le porte ad un percorso virtuoso che dovrà condurre +DIGIT tra le aziende italiane protagoniste nella valorizzazione della relazione brand-consumatore. Il nostro primo obiettivo è concentrarci su una buona chiusura 2021 (ricavi stimati a 5 milioni con Ebitda pari all’8%) per poi orientarci verso traguardi molto sfidanti che verranno ufficializzati entro la prima decade di dicembre. La crescita degli indicatori economici e di performance passerà dalla nostra capacità di governare il nostro patrimonio di competenze in ambito digital e sales management”. “La pandemia – conclude il neodirettore generale – ha segnato un cambiamento radicale nel mindset e nei comportamenti dei consumatori in rapporto al processo d’acquisto, determinando grandi opportunità per le imprese. +DIGIT è pronta ad avvicinare consumatori e brand attraverso soluzioni multicanali che rendano l’utente protagonista di una customer experience di valore”.