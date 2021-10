Fc Messina, si va in casa della corazzata Lamezia: le parole di mister Ferraro e i convocati

30 Ottobre 2021 17:06

La squadra peloritana scenderà in campo alle 14:30 sul prato del “Gianni Renda” per disputare la nona di campionato. Il tecnico giallorosso: “Contro il Lamezia sarà una partita tosta ma ho rispetto per questa società e questa squadra, quindi andremo ad affrontare la partita a testa alta, così come ogni match di questa stagione”

Si disputerà domani la nona gara del campionato di Serie D dell’Fc Messina, impegnata allo stadio “Gianni Renda” alle 14:30 contro il Lamezia Terme di mister Tony Lio. La squadra peloritana, reduce da una sconfitta contro il Rende dopo due risultati utili consecutivi, scenderà in campo per rimettersi in carreggiata e puntare ai tre punti in trasferta.

Queste le parole del mister Emanuele Ferraro a 24 ore dal fischio d’inizio: “Siamo contenti del lavoro svolto durante questa settimana. I ragazzi hanno lavorato benissimo. È normale che abbiamo da mettere a posto ancora tante cose, ma abbiamo comunque avuto tempo per perfezionare tattiche e altri aspetti. Ci servirà ancora un po’ per vedere la squadra al top della condizione, ma stiamo procedendo bene. Abbiamo una rosa in cui tutti sono importanti e determinanti. Questa settimana abbiamo a disposizione in più Gabionetta che ha un trascorso importante: speriamo ci possa dare una mano per il prosieguo del campionato. Contro il Lamezia sarà una partita tosta perché sono una squadra organizzata e completa in tutti i reparti e lotteranno fino alla fine di questo campionato. Siamo consapevoli di ciò ma ho rispetto per questa società e questa squadra, quindi andremo ad affrontare la partita a testa alta, così come ogni match di questa stagione”.

Questa la lista dei convocati dell’Fc Messina:

PORTIERI: Giannini (12), Cuomo (1);

DIFENSORI: Stelitano (2), Aliaga (5), Iurato (6), Perez (17), Carrozzino (23), Tosolini (39);

CENTROCAMPISTI: Bramati (10), Gioia (15), Santapaola (24), Gastaldo (26), Samb (30), Castiglia (31), Piccione (70), Valente (78);

ATTACCANTI: Licciardello (7), Orlando (9), Sjai (32), Gabionetta (33), Sow (65), Mbengue (77).