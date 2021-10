Lamezia Terme: consegnato alla Guardia di Finanza il nuovo elicottero AW139 [FOTO]

21 Ottobre 2021 13:06

Presso la base della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, situata nel comprensorio dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, è giunto il primo aeromobile AW139

In data odierna, presso la base della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, situata nel comprensorio dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, è giunto il primo aeromobile AW139. Questo elicottero, acquisito dal Corpo nell’ambito di un articolato piano d’ammodernamento della flotta aerea, è un mezzo di ultimissima generazione, prodotto dalla Leonardo S.p.a. – Divisione elicotteri. Esso è caratterizzato da superiori capacità in termini di potenza, autonomia e manovrabilità, che gli consentono di operare in molteplici condizioni ambientali, anche in tempo di notte e in presenza di condizioni di scarsa visibilità. In particolare è stato previsto che il reparto di volo lametino sarà completamente equipaggiato con tale modello di elicottero, che ora andrà ad affiancare e poi sostituirà completamente i più piccoli AW109 Nexus, costituenti l’attuale linea di volo. L’AW139 consentirà di ampliare le capacità operative della sezione sul mare e sul territorio, in aderenza con le necessità imposte dall’impegnativo contesto e i compiti propri del Corpo, soprattutto nel ruolo di “polizia del mare”, comparto di specialità affidato in via esclusiva alla Guardia di Finanza con il Decreto Legislativo n. 177 del 19 agosto 2016, definito in dettaglio dalla Direttiva del Ministro dell’Interno adottata con decreto del 15 agosto 2017. La Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, inquadrata nel Reparto

Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, nasce nel 1969, con compiti di monitoraggio dello spazio aeromarittimo e del territorio regionale calabrese, attività finalizzata all’individuazione dei fenomeni illeciti e alla loro segnalazione per i necessari e mirati approfondimenti investigativi a cura dei reparti della componente navale o territoriale. La sezione aerea, inoltre, supporta anche l’azione dei miliari della Stazione del Soccorso Alpino Guardia di Finanza (SAGF), con base a Cosenza, per il rapido dispiegamento sul territorio in caso di emergenza. Il reparto è stato trasferito nell’attuale sede nel 1986, e, a seguito di un’importante iniziativa di sviluppo infrastrutturale degli immobili in uso alle Forze di Polizia, dal 2020 occupa l’attuale struttura, caratterizzata da un ampio e moderno hangar dimensionato per accogliere adeguatamente il nuovo elicottero. La consegna è stata celebrata con una breve cerimonia tenutasi nel rispetto delle norme di contenimento pandemico, alla presenza del Prefetto di Catanzaro, S.E. Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta del Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Guido Mario Geremia, del Comandante del Centro di Aviazione del Corpo, Generale di Brigata Joselito Minuto e dei rappresentanti civili e militari delle Istituzioni locali.