Lagom: la chiave per la felicità viene dalla Svezia

Qualche anno fa il concetto danese di hygge, legato all’idea di un’atmosfera conviviale, accogliente e rilassante, era sulla bocca di tutti. Da un po’ di tempo a questa parte è giunto dai Paesi nordici un altro stile di vita che promette benessere e felicità: è l’idea di lagom. Questa parola svedese significa “né troppo né troppo poco, adeguato, sufficiente”, ed è utilizzata comunemente sia come aggettivo che come avverbio.

Apparso per la prima volta nel XVII secolo, il termine deriva dalla parola svedese per legge, “lag”, e in origine voleva dire “secondo la legge, come prescritto”. All’interno della società svedese è tradizionalmente legato all’idea che nessuno è meglio degli altri, né dovrebbe avere più degli altri.

A livello internazionale il concetto è divenuto popolare nella sua accezione più olistica, che abbraccia tutti gli aspetti della vita quotidiana. Un mondo in cui tutti vivono con “né troppo, né troppo poco” appare istintivamente come un luogo più giusto e a cui aspirare. Non sorprende, dunque, che lagom sia diventata una nuova tendenza da seguire.

Scopriamo come trovare il benessere aggiungendone un tocco alle nostre vite.

Lagom a casa

Per quanto riguarda gli ambienti, lagom si colloca a metà strada tra il rigore del minimalismo e il caos di una casa piena di cianfrusaglie. Lasciandosi alle spalle regole rigide e riordino estremo in stile KonMari, l’abitazione lagom è un luogo in cui sentirsi veramente a casa. Non è sommersa di oggetti inutili, ma lascia spazio alla creatività e a tocchi personali che rendono gli spazi unicamente nostri.

Chi ha fiducia nelle proprie abilità come designer può aggiungere un po’ di lagom alla propria casa sperimentando con app per l’arredo con realtà aumentata. I meno pratici possono invece farsi consigliare da un professionista, sfruttando le consulenze gratuite offerte da Mondo Convenienza e altri rivenditori di arredamento.

In cucina, lagom è sinonimo di una dieta bilanciata che non rinuncia però ai piccoli piaceri, sempre con moderazione. Per farsi un’idea, in tante famiglie svedesi i bambini sanno che il sabato è il giorno dei dolcetti, e le caramelle sono quindi una delizia da godersi solo una volta a settimana. Naturalmente, un pasto lagom ha anche a che fare con le giuste dosi, senza esagerare mangiando fino a esplodere, cucinando in modo da evitare avanzi e sprechi di cibo.

Lagom nella vita

Non è difficile comprendere come uno stile di vita lagom si adatti perfettamente a un periodo in cui l’importanza della sostenibilità è sempre più centrale. Un approccio lagom ai consumi permette di acquistare soltanto quello di cui davvero si ha bisogno, senza farsi influenzare da mode passeggere, e di godersi al meglio e con gratitudine ciò che già si possiede.

Vivere con un tocco di lagom in più vuol dire spesso prediligere le esperienze agli oggetti, la semplicità di una passeggiata in natura a un’uscita di shopping sfrenato. Strafare non è lagom!

Non bisogna pensare, però, che il concetto di lagom sia fatto di rinunce e sacrifici, tutt’altro. La stessa moderazione si applica anche alla vita lavorativa: in Svezia fare gli straordinari è raro, prendersi una pausa di tanto in tanto è d’obbligo, e restare in ufficio a fare gli stacanovisti fino a tardi non è visto di buon occhio. Nel paese scandinavo si dà grande valore all’equilibrio tra vita privata e lavoro, il tempo da trascorrere in famiglia è una priorità, così come quello da dedicare a se stessi e ai propri hobby.

Per adottare uno stile di vita più lagom bisogna, in primo luogo, riflettere sui propri valori e ciò che si ritiene importante, mettendo da parte il superfluo e facendo spazio a ciò che davvero ci rende felici. Rinunciare a ciò che non è essenziale non sembrerà un sacrificio, ma un passo verso una vita più semplice e autentica.