Palmi, l’agenzia di viaggi TravelBuy premiata con il riconoscimento “TOP New Agent of the year 2021” e il premio “Francesco Semeraro”

20 Ottobre 2021 17:51

L’agenzia di viaggi TravelBuy di Palmi è stata premiata a Rimini come “TOP New Agent of the year 2021” e ha ricevuto anche il premio “Francesco Semeraro” per essersi distinta in termini di genialità e intraprendenza dopo questa pandemia

L’agenzia di viaggi TravelBuy di Palmi ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti che confermano l’ottimo lavoro svolto anche durante la pandemia, con il settore turistico messo decisamente in difficoltà dalle ristrettezze economiche e sanitarie. In data 16 ottobre, in quel di Rimini, TravelBuy Palmi è stata premiata come “TOP New Agent of the year 2021” e anche ricevuto il Premio “Francesco Semeraro” assegnato all’agenzia che ha dimostrato maggiore genialità/intraprendenza dopo la pandemia. Loredana Scarcella e Davide Viola, le due figure di riferimento dell’agenzia, dichiarano: “crediamo ancora nel Sud Italia e soprattutto crediamo in Palmi e questi premi ci gratificano molto. Vorremmo che lo sapessero più persone possibili così da poterle spronare e magari farle credere di più nella nostra terra“.