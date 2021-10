La Sezione Arbitri di Locri in continuo fermento: 6 nuovi innesti, raduno effettuato e altro corso in vista

19 Ottobre 2021 22:49

In continuo movimento la sezione Arbitri di Locri: altro corso in vista dati i 6 nuovi innesti

Nel tardo pomeriggio del 13 ottobre 2021 la Sezione AIA di Locri, guidata dal Presidente Anselmo Scaramuzzino, ha effettuato gli esami del Corso Arbitri Nazionale, che si è svolto in formula mista tra frequentazione in presenza e lezioni didattiche online, secondo un giusto equilibrio per le misure anti-Covid 19. Avendo superato brillantemente la prova d’esame finale, si sono ufficialmente aggregati alla squadra 6 nuovi arbitri (Domenico Panetta, Vincenzo Panetta, Giuseppe Belcastro, Domenico Jorfida, Danilo Frascá, Roberto Orobello), con grande emozione di tutti gli associati che vedono in questo corso la rinascita sportiva di una sezione e di un settore importante come quello calcistico e arbitrale, dopo due stagioni difficoltose e travagliate. Risultato ancora più importante se rapportato al periodo di grave crisi vocativa dal punto di vista arbitrale che ha colpito l’Italia intera. Inoltre, la sezione di Locri è una delle primissime sezioni d’Italia, se non la prima, ad aver abilitato nuovi arbitri per la stagione sportiva 2021-2022.

Il corso è stato diretto da Pasquale Muscatello, che si è avvalso della collaborazione di Franco Borzomí e di tanti giovani associati che hanno saputo trasmettere appartenenza ed entusiasmo verso l’Associazione Italiana Arbitri e la sezione locrese. Gli esami si sono svolti alla presenza della commissione esaminatrice formata da Roberto Rispoli (Componente CRA Calabria), Anselmo Scaramuzzino (Presidente Sezione AIA Locri), Pasquale Muscatello (Responsabile corso arbitri) e Domenico Brugnano (Segretario Sezione AIA Locri). Immensa la soddisfazione del presidente Anselmo Scaramuzzino che si è complimentato con tutti i candidati per l’impegno, la preparazione tecnica e l’entusiasmo profuso nella frequentazione e nel superamento stesso del corso. Inoltre, ha da subito esortato i sei nuovi arbitri a calarsi immediatamente nel ruolo dal punto di vista tecnico, atletico e associativo. Un ottimo viatico per testare l’entusiasmo di tutta la sezione e dei 6 nuovi direttori di gara è stato il raduno sezionale che si è tenuto nei giorni 16-17 ottobre presso l’Agriturismo Fassi di Guardavalle (Cz), con un’intensa attività formativa di preparazione. Infine l’attività sezionale non si ferma mai e data la richiesta pervenuta, si è già pronti a dare il via ad un nuovo corso arbitri con possibilità di iscrizione per tutti entro giorno 8 novembre 2021.