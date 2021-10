Messina, la proposta di Gioveni: “isole pedonali per il periodo natalizio, rilanceranno l’economia”

6 Ottobre 2021 12:45

Libero Gioveni, capogruppo di FDI, propone di pianificare fin da subito l’istituzione delle isole pedonali a Messina in vista del periodo natalizio: sarebbero occasione di rilancio per l’economia della città

“Pianificare da subito l’istituzione di isole pedonali per il periodo natalizio per ridare ossigeno alle attività commerciali in alcune zone nevralgiche della città“. È questa la proposta del consigliere comunale Libero Gioveni, Presidente della Commissione Viabilità, che ritiene fondamentale adottare questi provvedimenti anche per far trascorrere alla cittadinanza, nel rispetto delle norme anti-Covid, dei momenti di socializzazione e svago.

“Non si può non tenere conto della crisi economica che a causa della pandemia ha toccato molti imprenditori ed esercenti – evidenzia Gioveni – per cui realizzare anche delle mini isole pedonali in alcune aree del centro o altre più grandi in quei territori e zone che meglio si prestano a ‘centri commerciali naturali’, diventa, oltre che opportuno, anche necessario. Fra le pedonalizzazioni più grandi da istituire – propone il consigliere – non si può non pensare, oltre a quella ormai consolidata di via Dei Mille, anche per esempio la via Palermo e, perché no, anche la via Tommaso Cannizzaro nel tratto compreso fra corso Cavour e viale Italia. Organizzare tutto per tempo – insiste il capogruppo di Fratelli d’Italia – consentirebbe anche di rendere le potenziali isole pedonali più appetibili e teatro di iniziative ludiche e sociali coinvolgendo artisti ed associazioni. Mi riserverò, pertanto – conclude Gioveni – di convocare in Commissione gli assessori competenti per capire se ci sia da parte dell’Amministrazione questa volontà politica, ivi compresa quella del Civico Consesso che in caso sarebbe chiamato a determinarsi“.