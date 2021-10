Pallacanestro Viola, la palestra Fit Academy Reggio Calabria è official fitness partner neroarancio

9 Ottobre 2021 10:44

La Fit Academy Reggio Calabria è Official Fitness Partner della Pallacanestro Viola per la stagione 2021-2022. Per tutta la stagione sportiva , gli atleti neroarancio della Pallacanestro Viola si alleneranno nella struttura di Via Lia Traversa I° n.9 RC.

Fit Academy non è solo una palestra ma un vero proprio centro d’eccellenza per tutti i tipi di preparazione atletica: Sala Attrezzi, Crossfit, Calisthenics, KickBoxing, Brazilian Jiu Jitsu, DanceFit, Ginnastica Dolce, Ginnastica Posturale. Ogni tipo di esigenza atletica può essere assistita dal preparatissimo e sempre aggiornato staff di FitAcademy. È ora di rimettersi in forma, popolo neroarancio! Welcome to FitAcademy Reggio Calabria.