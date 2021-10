La manifestazione dei sindacati a Roma, Landini: “questa piazza parla a tutto il paese. Serve rete antifascista” [FOTO]

16 Ottobre 2021 18:09

La manifestazione dei sindacati a Roma: in piazza anche Letta, Di Maio, Conte e il candidato sindaco della capitale Gualtieri

Piazza San Giovanni piena a Roma per la manifestazione “Mai più fascismi” indetta dai sindacati in risposta all’attacco neofascista dello scorso sabato alla sede della Cgil. “Questa bellissima piazza parla a tutto il paese è una piazza davvero stupenda ed è molto bello parlare qui a voi ma anche chi non è qui”, afferma Maurizio Landini. “E’ necessario – prosegue – costruire una rete antifascista e democratica che sia continentale. La democrazia non si esporta con le guerre, ma con il lavoro e i diritti. Ci hanno attaccato proprio per il ruolo che i lavoratori sono stati in grado di svolgere sempre nella storia”. “Questa bellissima piazza parla a tutto il paese è una piazza davvero stupenda ed è molto bello parlare qui a voi ma anche chi non è qui. Non è una piazza di parte, oggi difendiamo la libertà di tutti, rimarca Landini. “E’ necessario – aggiunge – costruire una rete antifascista e democratica che sia continentale. La democrazia non si esporta con le guerre, ma con il lavoro e i diritti. Ci hanno attaccato proprio per il ruolo che i lavoratori sono stati in grado di svolgere sempre nella storia”. “Il 16 ottobre del 1945 ci fu il rastrellamento del Ghetto Ebraico – ricorda Landini – di otre mille persone deportate solo 16 sopravvissero ai Campi di sterminio: è necessario che Roma dedichi un luogo a quel ricordo in maniera tale che resti indelebile nella storia del nostro Paese”, conclude.

In piazza anche Susanna Camusso, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Via via arrivano il segretario del Pd, Enrico Letta e il candidato sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. Ma anche il leader dei 5S Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, Massimo D’Alema.

Tripodi: “in prima linea contro i fascismi”

“Decine di migliaia di donne e uomini hanno pacificamente invaso piazza San Giovanni, a Roma, luogo simbolo delle grandi manifestazioni del mondo del lavoro, per dire “Mai Più Fascismi”. È stata la risposta ferma e democratica di Cgil, Cisl e Uil contro il grave rigurgito squadrista e fascista culminato con l’assalto alla sede della Cgil della scorsa settimana. L’odierna marea umana rappresenta un punto fermo a difesa della democrazia, dei valori costituzionali, del mondo del lavoro e del Sindacato confederale. Anche la Uil di Messina ha partecipato in massa a questa splendida giornata che ha evidenziato, ancora una volta, la fortissima capacità di mobilitazione del Sindacato. La manifestazione è anche servita per mettere al centro dell’agenda politica, come ha detto nel comizio il leader della Uil PierPaolo Bombardieri, la necessità di interventi, non più rinviabili, per dare risposte alla fame di lavoro, al tema della sicurezza sul lavoro per fermare l’ignobile mattanza dei morti sul lavoro, ai troppi diritti negati, alla necessità di avere i contratti in ogni settore ed un lavoro non più precario con una particolare attenzione alle pesanti difficoltà dei giovani, dei pensionati e del Mezzogiorno. In questo quadro, anche a Messina, saremo in prima linea e non arretreremo di un millimetro per portare avanti la nostra azione quotidiana a difesa della democrazia, contro i fascismi e per il lavoro che è dignità e libertà di tutte le donne e tutti gli uomini”, lo ha dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, a margine della grande manifestazione di Piazza San Giovanni.