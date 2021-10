La figuraccia del grillino al parlamento europeo: “scusate, non riesco a fare l’intervento in inglese” [VIDEO]

29 Ottobre 2021 11:47

L’eurodeputato del Movimento 5 Stelle doveva intervenire in aula da remoto rispetto alla tutela del Prosecco come patrimonio dell’economia italiana, ma senza video avrebbe dovuto esprimersi in inglese. Dopo qualche tentativo però si è arreso rinunciando all’intervento

Sicuramente non sarà la prima volta che accade, ma anche Dino Giarrusso si va ad aggiungere alla lista dei politici italiani che hanno qualche difficoltà a parlare in lingua inglese. Nel suo caso, però, quanto accaduto è ancora più clamoroso perché, essendo stato eletto al Parlamento europeo, comprendere e spiegarsi in inglese dovrebbe essere un requisito minimo per la partecipazione alle sedute. L’eurodeputato del Movimento 5 Stelle doveva intervenire in aula da remoto rispetto alla tutela del Prosecco come patrimonio dell’economia italiana. È partito dritto con la sua invettiva quando a un certo punto il presidente gli ha spiegato che non poteva essere effettuata la traduzione perché non aveva la telecamera attivata, quindi era impossibile essere interpretato dal traduttore simultaneo. E per questo gli è stato chiesto di intervenire in lingua inglese.

Tutto normale, scontato per un parlamentare europeo, ma non per Giarrusso. “I try, i’m not perfect, my english is not perfect”, ha balbettato in un disperato tentativo di clemenza al proprio uditorio. “Prosecco is patrimonio of Unesco”, ha proseguito, ma questa frase aveva già segnato la sua resa: “scusate, non riesco a fare l’intervento in inglese”. “L’ho preparato in italiano. Non mi è stato detto che dovevo prepararlo in inglese e non riesco a tradurlo simultaneamente”, ha infine detto ai colleghi rinunciando al suo intervento tra l’imbarazzo generale. Una resa incondizionata per evitare di peggiorare la sua già vacillante reputazione linguistica che però a quel punto era per i più sul web già compromessa. Sui social sono partiti gli sfottò di rito con video e frasi irriverenti. Ad esempio il tweet di Selvaggia Lucarelli, che scrive: “Dino Giarrusso PATRIMONIO OF UNESCO”.