Juve Stabia-Messina, Capuano alla vigilia: “il nostro avversario è tra i 5 più forti in assoluto”

23 Ottobre 2021 16:34

Le parole del tecnico del Messina Ezio Capuano durante la conferenza stampa della vigilia della sfida in casa della Juve Stabia

Dopo i quattro punti nelle prime due partite da nuovo allenatore del Messina, Ezio Capuano non si vuole fermare e ha intenzione di continuare nella mini striscia positiva. L’avversario, però, non è dei più semplici, anzi: “la Juve Stabia è tra le 5 squadre più forti del girone”, afferma il tecnico dei peloritani alla vigilia del match in casa delle Vespe. “Noi non speculiamo sull’avversario – dice l’allenatore – e proveremo a giocare come contro Potenza e Vibonese. La classifica, però, non è figlia della rosa che ha il nostro avversario. Non so che partita farà ma noi lo rispettiamo. Abbiamo lavorato tantissimo sulle caratteristiche dei loro giocatori, in tanti superiori alla categoria”.

Sulle scelte di formazione: “Fazzi di nuovo nei tre dietro? Io cerco di far sì che il Messina cresca sotto tutti gli aspetti e se ho scelto Fazzi nei tre dietro è perché ho notato la sua disponibilità, sicuramente finora si è comportato bene. Celic dall’inizio? Anche se dovesse essere così non lo direi, come dico sempre non faccio scelte per antipatia o simpatia ma nell’interesse esclusivo del Messina. Quando un allenatore subentra ha bisogno di lavorare, io sono sfortunato perché ho avuto poco tempo, ma non ho mai cercato alibi e tantomeno la mia squadra. Non sono molto convinto delle turnazioni, in campo metto la squadra che mi dà equilibrio e ovviamente se qualcuno è stanco lo valuto”.