Juve Stabia-Acr Messina LIVE, le formazioni ufficiali: Catania dal 1′, Adorante e Vukusic guidano l’attacco

24 Ottobre 2021 13:50

Juve Stabia-Acr Messina, la partita dell’11ª giornata in diretta: tutti gli aggiornamenti di StrettoWeb in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca testuale, tabellino

Per cercare di uscire dalle sabbie mobili e trovare una posizione di classifica più tranquilla. E’ con questo obiettivo che oggi, domenica 24 ottobre, alle ore 14.30, allo stadio “Menti” di Castellamare di Stabia, l’ACR Messina di mister Ezio Capuano farà visita alla Juve Stabia del neo tecnico Stefano Sottili, il match è valido per l’11ªgiornata del girone C del campionato di Serie C. I campani hanno si qui collezionato 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) e nel turno precedente è arrivata la sconfitta del “Vito Simone Veneziani” contro il Monopoli 1-o. La formazione dello Stretto, invece, ha 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) ed è reduce dal pareggio interno a “reti bianche” contro la Vibonese. Trovare serenità è fondamentale per disputare al meglio un campionato che, di settimana in settimana, sta entrando sempre più nel vivo. Non resta che seguire il match in diretta su StrettoWeb con la cronaca testuale live e gli aggiornamenti in tempo reale:

Juve Stabia-Acr Messina: le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori a poco meno di un’ora dal fischio d’inizio dell’arbitro:

JUVE STABIA: Sarri, Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo, Scaccabarozzi, Squizzato, Altobelli, Bentivegna, Eusepi, Panico.

ACR MESSINA – Lewandowski, Morelli, Fazzi, Carillo, Sarzi Puttini, Catania, Mikulic, Damian, Simonetti, Adorante, Vukusic.