Acr Messina, Capuano ne sceglie 23 per la gara in casa della Juve Stabia: i convocati

23 Ottobre 2021 20:17

I convocati dell’allenatore dell’Acr Messina Ezio Capuano per il match di domani in casa della Juve Stabia

L’allenatore dell’Acr Messina Ezio Capuano ha convocato 23 giocatori per l’undicesima giornata di campionato di Serie C Girone C in programma domani, domenica 24 ottobre, alle 14:30 contro la Juve Stabia. Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: 1. Fusco Luca, 22. Lewandowski Michal.

DIFENSORI: 2. Morelli Gabriele, 3. Gonçalves Tiago, 5. Fantoni Nicholas, 13. Carillo Luigi, 16. Sarzi Puttini Daniele, 18. Celic Maks, 21. Rondinella Gennaro, 23. Mikulic Bozo;

CENTROCAMPISTI: 6. Fofana Lamine, 8. Simonetti Lorenzo, 10. Damian Filippo, 14. Konate Amara, 24. Marginean Iulius, 26. Fazzi Nicolò;

ATTACCANTI: 7. Russo Raffaele, 9. Adorante Andrea, 11. Baldè Ibourahima, 15. Distefano Gian Marco, 17. Busatto Tommaso, 20. Catania Lorenzo, 25. Vukusic Ante.