Iv: Assemblea slitta alle 11.15

10 Ottobre 2021 09:54

Roma, 10 ott (Adnkronos) – L’Assemblea nazionale di Italia viva, in programma alle 10 con l’intervento di apertura di Matteo Renzi, slitta all 11.15 per consentire alle delegazioni di Iv di portare solidarietà e vicinanza partecipando ai presidi alle sedi della Cgil a Roma e su tutto il territorio. Lo rende noto la stessa Italia viva.