Da eroe di Wembley a traditore della patria: Donnarumma surclassato dai fischi di San Siro

6 Ottobre 2021 21:57

Dopo il pesante striscione degli ultras del Milan, una parte del pubblico ha preso di mira il portiere nel riscaldamento e nel corso del match Italia-Spagna

L’accoglienza alla vigilia già non era stata delle migliori, con uno striscione (“A Milano non sarai mai più il benvenuto, Donnarumma uomo di m…”) gli ultras rossoneri non avevano risparmiato Gigio Donnarumma per il suo ritorno all’ombra della Madonnina. Anche questa sera, in occasione della semifinale di Nations League Italia-Spagna, il portiere del Paris Saint-Germain è stato bersaglio dei tifosi di casa, che lo hanno affossato dai fischi sin dal riscaldamento. Stesso trattamento anche nel corso del primo tempo, surclassato ogni volta che il pallone finiva tra le sue braccia o quando veniva chiamato in causa dai difensori. Insomma, nel giro di pochi mesi l’estremo difensore è passato da eroe di Wimbley a traditore della patria. La vicenda legata al mancato rinnovo con il Milan non è stata gradita dagli italiani amanti del calcio.