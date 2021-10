Ita, è il giorno d’esordio: all’Aeroporto di Reggio Calabria sbarcato nel pomeriggio il primo volo [FOTO]

15 Ottobre 2021 16:27

Il marchio è ancora Alitalia: cosa cambierà nelle prossime settimane

E’ sbarcato alle 14.30 di oggi il primo volo di Ita a Reggio Calabria, proveniente da Milano Linate, si è così concretizzato il passaggio di consegne con Alitalia. Il primo decollo di Italia Trasporto Aereo, a livello nazionale invece, è avvenuto con l’utilizzo di un aereo di Alitalia, nemmeno con il velivolo con la maxi-scritta dedicata a questo giorno “Born in 2021”. Dopo aver “vinto” il marchio tricolore e il suo sito web ufficiale per 90 milioni di euro poche ore prima dell’avvio Ita può ufficialmente volare come Alitalia, stavolta con 52 velivoli e 2.800 dipendenti. Non cambiano nemmeno il codice di volo (AZ), il numero identificativo dei biglietti (055) e gran parte degli slot aeroportuali, mentre potrebbero cambiare nei prossimi mesi le divise di piloti e assistenti di volo, così come gli arredamenti interni dei velivoli. Ma questo per poche settimane in attesa che il brand venga progressivamente sostituito con il marchio Ita Airways.

Il primo viaggio della nuova Alitalia, AZ1637 Milano Linate-Bari, è decollato dall’aeroporto lombardo alle 6.27 ed è atterrato un’ora e otto minuti dopo nel capoluogo pugliese con a bordo 60 passeggeri. L’aereo utilizzato (matricola EI-IKU) ha la livrea con il marchio storico tricolore e fino alla sera prima aveva volato per conto della vecchia Alitalia, operando come ultima tratta un Roma Fiumicino-Linate. Sulla pista c’è stato anche il battesimo della nuova compagnia. L’aeromobile è poi ripartito per Linate con 98 viaggiatori. In seguito dovrebbe operare due frequenze tra Milano e Lamezia Terme.