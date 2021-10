“Io non rischio”, campagna nazionale per sensibilizzare i cittadini sui rischi di terremoto, maremoto e alluvione

23 Ottobre 2021 11:41

Domani tutti in piazza in 44 comuni calabresi per diffondere la cultura della prevenzione e per sensibilizzare i cittadini sui rischi di terremoto, maremoto e alluvione

Creare comunità sempre più resilienti attraverso la conoscenza e la cura dei territori, la consapevolezza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile. Questo l’obiettivo di “Io non rischio”, la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali, promossa in tutta Italia dal Dipartimento di Protezione Civile, istituzioni, mondo della ricerca scientifica e realizzata dal volontariato di Protezione civile, che torna domani, domenica 24 ottobre, in piazza nelle città italiane e con tanti eventi online.

Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi “Io non rischio”, realizzati online e nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale – ben 44 in Calabria – per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Fondamentale per la Campagna – giunta quest’anno all’undicesima edizione – è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media.

La Campagna a livello nazionale coinvolge oltre 3000 volontarie e volontari appartenenti a circa 500 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

In Calabria, per questa iniziativa saranno 50 le organizzazioni di volontariato a partecipare, tra associazioni e gruppi comunali, con circa 500 persone coinvolte attivamente. Ci saranno piazze digitali e fisiche; in quest’ultime verranno rispettate, ovviamente, le normative anti-Covid con entrate e uscite differenziate e vari punti per la distribuzione di gel igienizzante. Non sarà consegnato alcun materiale ma ci saranno schede e pieghevoli in formato poster con codice QR. Tra le novità dell’edizione 2021, la diretta nazionale “Io non rischio”, in streaming sul canale YouTube del Dipartimento con collegamenti da tutte le principiali piazze italiane, tra queste è stata scelta anche una calabrese, quella di Belvedere Marittimo, dove sarà presente il dirigente generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone, e verrà messa in scena, dal gruppo dell’associazione di volontariato Mhz, una fiaba scritta appositamente sul tema del terremoto.

“Io non rischio” – Campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima, Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica, Regioni, Province Autonome e Comuni.

Sul sito ufficiale della Campagna, iononrischio.protezionecivile.it e sui profili social dedicati (canali Facebook, Twitter e Instagram) è possibile reperire informazioni, aggiornamenti e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

Di seguito l’elenco delle “Piazze IO NON RISCHIO” della Calabria:

Piazze fisiche: Acri, Belvedere Marittimo, Bisignano, Carolei, Castiglione Cosentino, Castrovillari, Cleto, Cosenza, Malvito, Paterno Calabro, Spezzano Sila, Catanzaro, Lamezia Terme, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Soverato, Reggio Calabria, Sinopoli, Arena.

Piazze digitali: Cosenza, San Sosti, Spezzano Sila, Catanzaro, Chiaravalle Centrale, Marcellinara, Soverato, Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Savelli, Bova Marina, Camini, Caulonia, Monasterace, Reggio Calabria, Rizziconi, San Giorgio Morgeto, Mammola, Siderno, Taurianova, Sant’Onofrio, Vibo Valentia.