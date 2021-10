Pallacanestro Viola, l’integratore Edovis di ArcaPharma è sponsor del club neroarancio

19 Ottobre 2021 12:50

La Pallacanestro Viola annuncia la nuova sponsorship con l’integratore Edovis di ArcaPharma

L’integratore Edovis di ArcaPharma è sponsor della Pallacanestro Viola. ArcaPharma è l’azienda che sviluppare prodotti innovativi, ricercando i migliori componenti disponibili a livello mondiale in un mercato in costante evoluzione aggiornando le proprie formulazioni, in base alle nuove tecnologie che migliorano le performance delle sostanze. ArcaPharma sceglie sostanze con formulazioni brevettate che garantiscono standard di assorbimento ed efficacia altissimi: tutti i prodotti hanno la certificazione Gluten Free e sono privi di lattosio. Edovis è un integratore alimentare al 100% naturale, creato per migliorare le performance fisiche del paziente.

La sostanza principale è la L-citrullina che è un aminoacido capace di migliorare la vasodilatazione (una volta assorbito si trasforma in ossido nitrico che è il principale vasodilatatore endogeno) consentendo un maggior afflusso di sangue a tutto il sistema muscolo scheletrico aumentando l’ossigenazione muscolare e la capacità di resistenza. Oltre alla L-citrullina , Edovis contiene altri estratti di sostanze energizzanti che ne migliorano le performance in termini di attivazione psico-fisica.