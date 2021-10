25 Ottobre 2021 17:30

Pauroso incidente sulla statale 107 in Calabria: per cause in corso d’accertamento un camion si è scontrato frontalmente con un’auto condotta da un 25enne che ha perso la vita

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 107 Silana – Crotonese provocando un morto. Per cause in corso d’accertamento un camion si è scontrato frontalmente con un’auto condotta da un 25enne che ha perso la vita. Sul posto sono accorsi i medici del 118, gli agenti della polizia stradale di Crotone, i vigili del fuoco. L’autista del camion è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Crotone.