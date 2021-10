Incidente mortale sul lavoro a Messina, Siracusano (FI): “vicinanza alla famiglia, morti bianche piaga del Paese”

13 Ottobre 2021 18:06

“La mia personale vicinanza e il mio sincero cordoglio alla famiglia di Salvatore Ada, il lavoratore morto nel pomeriggio di ieri mentre era impiegato nell’area del viadotto Ritiro, a Messina“. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Saranno gli accertamenti della magistratura a tentare di far piena luce su questa ennesima morte bianca, ma quanto accaduto riporta pesantemente alla ribalta i temi della sicurezza sul lavoro e degli strumenti utilizzati per svolgere le proprie mansioni. Alcuni sindacati della città dello Stretto hanno proclamato otto ore di sciopero per accendere ulteriormente i riflettori sulla grave realtà dei caduti sul lavoro: una piaga ancora tristemente aperta nell’intero nostro Paese”, conclude.