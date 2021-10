13 Ottobre 2021 19:15

Messina: sempre domani verrà osservato un minuto di silenzio in tutti i cantieri Toto Costruzioni Generali sul territorio nazionale per commemorare il collega scomparso

Toto Costruzioni Generali, a seguito del tragico evento avvenuto ieri a Messina dove ha perso la vita il proprio dipendente Salvatore Ada, e in accordo con le organizzazioni sindacali, proclama “una giornata di lutto aziendale presso il cantiere del Viadotto Ritiro nella giornata di domani giovedì 14 ottobre”. Sempre domani verrà osservato un minuto di silenzio in tutti i cantieri Toto Costruzioni Generali sul territorio nazionale per commemorare il collega scomparso.