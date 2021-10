Incidente in provincia di Vibo Valentia: 55enne rimane incastrata nell’auto, soccorsa e trasportata in ospedale con l’elisoccorso

6 Ottobre 2021 17:02

Vibo Valentia: la donna ha subito politraumi e sarebbe in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato oggi sulla strada provinciale per Soriano Calabria, in provincia di Vibo Valentia. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita una donna di 55 anni che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e rimanendo incastrata all’interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere. La donna, per via dei politraumi subiti, è stata immediatamente trasportata all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro con l’elisoccorso e sarebbe in gravi condizioni.