Drammatico incidente a Caulonia: auto va a sbattere contro una parete rocciosa, morte due donne [NOMI e DETTAGLI]

16 Ottobre 2021 23:52

Drammatico incidente in provincia di Reggio Calabria: due donne sono morte in un sinistro verificatosi lungo una strada provinciale nel territorio del comune di Caulonia

Sangue sulle strade della provincia di Reggio Calabria in questo sabato di metà ottobre. Due cognate, Erica Maiolo, di Monasterace, e Rosetta Panajia, di Stignano, sono morte in un incidente stradale verificatosi lungo una strada provinciale a Caulonia. L’auto con a bordo le due donne, entrambe di 52 anni, per cause in corso d’accertamento, è andata a sbattere contro una parete rocciosa. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Roccella Ionica e della Stazione di Caulonia. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi.