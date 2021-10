Coronavirus, inchiesta mascherine: Arcuri interrogato dai pm, è indagato per “abuso d’ufficio e peculato”

18 Ottobre 2021 11:46

Coronavirus, inchiesta mascherine: l’ex Commissario Domenico Arcuri è stato ascoltato sabato dai pm

Domenico Arcuri, ex Commissario per l’Emergenza Covid, è stato ascoltato sabato 16 ottobre dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma “in relazione alla nota inchiesta sulle mascherine per le fattispecie di abuso d’ufficio e peculato“. E’ quanto comunica l’ufficio stampa dell’ex Commissario, secondo cui “è stato così possibile un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’Autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall’origine dell’indagine Arcuri ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo, al fine di far definitivamente luce su quanto accaduto”.