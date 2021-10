In arrivo il Black Friday, tutti pazzi per il Livestream Shopping

18 Ottobre 2021 21:30

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Manca più di un mese all’attesissimo Black Friday 2021, l’evento di shopping (online e offline) che solo lo scorso anno ha portato ad acquisti pari a 1,5 miliardi di euro, a livello mondiale le vendite hanno invece superato i 4,8 miliardi di dollari. E tra le novità di questa nuova edizione è arrivato anche in Europa il Livestream Shopping, un fenomeno che solo quest’anno in Cina ha generato 300 miliardi di dollari, crescendo del +85% rispetto all’anno precedente. Il Livestream Shopping, infatti, è da alcuni anni in forte crescita in Asia e negli Usa e si sta ora diffondendo anche in Europa, aiutando brand e retailer ad entrare in relazione con gli utenti attraverso video in diretta streaming direttamente sul sito eCommerce, sui marketplace o sui canali social.

Tra le prime realtà a portare questa nuova tipologia di shopping in Italia è la neonata Marlene, la nuova piattaforma B2B di Livestream Shopping sviluppata da Flyer Tech, la pmi innovativa specializzata in Digital Advertising e già creatrice di Transactionale. Con l’inizio di novembre e l’avvicinarsi del Black Friday, si apre così una stagione ricca di opportunità per gli shop. P

Per capire come il live streaming incida sulle vendite in questa stagione basta guardare alla Cina dove l’evento, e la corsa agli acquisti che lo caratterizza, sono anticipati dal Singles’ Day. Il festival, lanciato da Alibaba, e tenuto ogni anno l’11 novembre, rappresenta oggi uno dei principali eventi commerciali del Paese, paragonabile al Black Friday negli Usa e negli altri Paesi occidentali. E, da alcuni anni, è il live streaming a trainare le vendite in questa occasione.