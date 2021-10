Boxe, la violenza del gancio destro di Tyson Fury: il colpo da ko che ha steso Wilder [VIDEO]

10 Ottobre 2021 08:59

Tyson Fury mette ko Deontay Wilder all’11° round: “The Gipsy King” difende la cintura WBC imponendosi con un tremendo gancio destro

Servono 11 round per decidere il main event di Las Vegas fra Tyson Fury e Deontay Wilder. Ben 11 riprese di grande adrenalina, emozioni e soprattutto tanti colpi. Un incontro disputato a viso aperto, una goduria per gli appassionati e un bellissimo spot per i curiosi, molto più attraente delle sfide fra youtuber o fra leggende ormai in età geriatrica. Fury e Wilder se le danno di santa ragione: lo sfidante va vicino per due volte al successo, ma è il campione WBC a piazzare il colpo del ko. All’11ª ripresa, con Wilder ormai alla canna del gas, Fury piazza una serie di colpi che aprono la strada a un devastante gancio destro che spegne la luce del pugile di Tuscaloosa. Wilder è solito presentarsi con una maschera, questo pugno gli ha metaforicamente tolto anche quella.